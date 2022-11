Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

17-jährige Schülerin bei Unfall verletzt

Lübeck (ots)

Am Montag (21.11.) kam es in der Braaker Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen Pkw-Fahrer aus Eutin und einer 17-jährigen Fußgängerin aus dem Kreis Plön. Sie wurde leicht verletzt.

Gegen 8 Uhr wollte ein 54-Jähriger mit seinem Hyundai von der Bundesstraße 76 kommend nach rechts in die Braaker Landstraße in Richtung Braak fahren. Beim Abbiegen stieß er mit einer 17-jährigen Schülerin zusammen, die die Fahrbahn vorschriftsmäßig an der Fußgängerfurt überqueren wollte. Durch die Kollision stürzte sie zu Boden. Anschließend überrollte der Pkw eines ihrer Beine und verletzte sie leicht. Zur weiteren Versorgung wurde die Fußgängerin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 54-jährigen Eutiner aufgenommen.

