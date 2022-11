Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Fehmarn

Pkw überschlug sich, Fahrer leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Montag befuhr ein 20-jähriger Ostholsteiner mit seinem Kleinwagen die Kreisstraße 43 von der Europastraße 47 kommend in Richtung Burg. In einer Rechtskurve verlor er auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 07:30 Uhr wurde ein Streifenwagen der Polizei Fehmarn in den Blieschendorfer Weg entsandt. Der Fahrer eines Seat Arosa war in Höhe des jüdischen Friedhofs mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Ersten Erkenntnissen zur Folge hatte der 20-Jährige seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsbedingungen angepasst.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nach einer ersten Versorgung vor Ort in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell