Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel) Unbekannte zertrümmern Imbiss-Inventar

Singen (ots)

Vermutlich Vandalen haben von Samstag in einem Imbiss in der Scheffelstraße gewütet. Ein Anwohner hat der Polizei am Sonntag eine beschädigte Glastüre am Imbiss gemeldet. Als die Polizei eine Anzeige aufnahm, stellte sich heraus, dass der komplette Verkaufsraum des Imbisses verwüstet war und eine Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Wer für die Tat infrage kommt, ist noch völlig unklar. Der 23-jährige Besitzer hatte das Lokal am Samstagabend ohne besondere Wahrnehmungen abgeschlossen und verlassen. Die Kriminalpolizei hat am Morgen noch Spuren gesichert. Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Singen unter Telefon 07731 8880 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell