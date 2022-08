POL-MG: Pressemitteilung der Polizei Bochum: Versuchte gefährliche Körperverletzung - Wer kennt diesen Mann?

Mönchengladbach (ots) - Eine 67-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstag, 2. August, gegen 10.50 Uhr bei einem Alleinunfall an der Krefelder Straße gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Sie und ihr Ehemann waren auf dem Fahrradweg unterwegs, als die Frau plötzlich vom Weg abkam, auf den Grünstreifen fuhr und dort die Kontrolle über das Fahrrad verlor, so dass sie stürzte. Die 67-Jährige musste mit ...

