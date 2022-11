POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / 1. Polizeirevier Lübeck unter neuer Leitung

Polizeidirektion Lübeck

1. Polizeirevier Lübeck unter neuer Leitung

Am 1. Oktober 2022 übernahm Polizeirat Thorben Winkler die Führung des 1. Polizeireviers in Lübeck und trat damit die Nachfolge von Erstem Polizeihauptkommissar Torsten Wähling an, der in den Ruhestand ging.

Der 35-Jährige Ostholsteiner übernimmt fortan die Verantwortung für die zirka 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 1. Polizeireviers Lübeck sowie für die Sicherheit der Anwohner, Besucher und Geschäftstreibenden auf der Lübecker Altstadtinsel. Unterstützung bei seiner neuen Tätigkeit erhält er von der stellvertretenden Revierleiterin, Erste Polizeihauptkommissarin Astrid Möller.

Seinen dienstlichen Werdegang begann Thorben Winkler im mittleren Dienst beim Polizeirevier Reinbek in der Polizeidirektion Ratzeburg. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst kehrte er zunächst in den Kreis Stormarn zurück, bevor er 2018 als Ausbilder im Bereich Führungs- und Organisationsmanagement in die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Eutin wechselte, um den Nachwuchs der Landespolizei zu beschulen.

Mit dem Abschluss des zweijährigen Studiums an der Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup im September 2022 freut sich der neue Revierleiter nun auf einen weiteren Abschnitt vielfältiger Polizeiarbeit in der Polizeidirektion Lübeck: "Die Leitung des 1. Polizeireviers ist meine absolute Wunschverwendung. Schon in den ersten Wochen habe ich ein hohes Maß an Motivation und gegenseitiger Wertschätzung unter den Kolleginnen und Kollegen erlebt. Ein Dank gilt an dieser Stelle meinem Vorgänger, Torsten Wähling, der mir mit dem 1. Revier eine tolle und funktionierende Dienststelle übergeben hat. Die Lage des 1. Reviers inmitten der schönen Altstadt ist einmalig. Durch die zahlreichen Veranstaltungen ist man stets am Puls der Zeit und mitten im Geschehen."

