POL-HL: HL-Innenstadt / Polizisten verteilen Warnwesten an Radfahrende

Lübeck (ots) - Am 16. November 2022 (Mittwoch) wurde in der Fregattenstraße in Lübeck ein Fahrzeugführer, der gerade aus seinem Wagen ausstieg, von einem anderen PKW erfasst und leicht verletzt. Insgesamt wurden drei Autos beschädigt. Da unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang vorliegen, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Etwa gegen 21:00 Uhr des Mittwochabends ...

