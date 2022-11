Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck

Wie sichere ich mein Boot und maritimes Zubehör im Winterlager?

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Sowohl in der Hansestadt Lübeck als auch im Kreis Ostholstein hat die Mobilität auf dem Wasser spürbar zugenommen. Neben der Berufsschifffahrt auf Wakenitz, Trave sowie der Ostsee ist auch eine Vielzahl von Freizeitkapitänen anzutreffen, die ihre motorisierten Sportboote mit Ablauf der Saison in den Marinas festmachen oder ins Winterlager slippen.

Insbesondere die dunkle Jahreszeit, in der sich eine Vielzahl der Boote im Winterlager befindet, nutzen Diebe, um entweder die Boote auf den Trailern abzutransportieren oder maritimes Zubehör von hohem materiellen Wert zu entwenden.

Das Wasserschutzpolizeirevier Lübeck mit Standort in Travemünde und Puttgarden sorgt für die Sicherheit auf dem Elbe-Lübeck-Kanal, den Wasserstraßen in Lübeck sowie in der Lübecker Bucht und Teilen der Hohwachter Bucht.

Obwohl im Vergleich zum Vorjahr (2021: 28) nach jetzigen Erkenntnissen kein Anstieg der Bootskriminalität zu verzeichnen ist, möchte die Wasserschutzpolizei Lübeck Bootseigner sensibilisieren und vor etwaigen Diebstählen warnen und gibt folgende Hinweise:

1.Achten Sie bei der Wahl Ihres Winterlagers auf die baulichen Gegebenheiten - Ist das Gelände umzäunt? Kann die Halle verschlossen werden? Gibt es eine Alarmsicherung oder gar einen Wachdienst? Ist

2.Sparen Sie nicht bei der Versicherung! Eine Haftpflichtversicherung allein ersetzt keine Diebstahlschäden.

3.Sichern Sie ihr Boot auf einem Trailer mithilfe eines Schlosses gegen unberechtigtes Wegfahren (z.B. Schloss für Anhängerkupplung oder Radkralle).

4.Nehmen sie leicht demontierbares Zubehör nach Möglichkeit ab und lagern es separat in der heimischen Garage oder dem Keller.

5.Sollte der Außenbordmotor am Boot bleiben, sichern Sie diesen mit einem speziellen Schloss.

6.Codieren Sie Ihren Motor oder kennzeichnen diesen individuell. Notieren Sie sich die Individual-/ Gerätenummer und machen Sie ein Foto von Ihrer Ausrüstung, um so die Fahndungsarbeit der Polizei zu erleichtern und eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten.

7.Achten Sie während Ihrer Arbeiten im Winterlager auf betriebsfremde Personen und deren Fahrzeuge! Scheuen Sie sich bei Verdachtsfällen nicht, die Polizei zu verständigen.

Für weitere Fragen oder Verhaltenstipps wenden Sie sich gern an Ihr Wasserschutzpolizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 04502-862830.

Foto: Polizei freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell