Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Verursacher hatte 1,9 Promille intus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Grauhorststraße

06.08.2022, 22.40 Uhr

Mächtig gescheppert hat es am Samstagabend auf der Grauhorststraße. Ein Anwohner wurde gegen 22.40 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als er nach draußen ging um nach der Ursache zu forschen, bemerkte er eine Person neben mehreren stark beschädigten Fahrzeugen stehen und alarmierte die Polizei.

Als diese vor Ort war, stellte sie fest, dass ein 50 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem Renault Traffic, die Grauhorststraße aus Richtung Breslauer Straße in Richtung Königsberger Straße gefahren war. Hier verlor er die Kontrolle über seinen Renault, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem dort geparkten VW Up. Dieser wird etwa 1,5 Meter nach vorne geschoben, bis der VW Up an einem Bordstein zum Stehen kommt. Danach kollidiert der Renault mit einem davor auf dem Seitenstreifen geparkten Dacia Sandero. Diesen schiebt der Renault noch drei Meter weiter, bis beide Fahrzeuge an einer Laterne zum Stehen kommen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellen die Beamten bei dem 50 Jahre alten Fahrzeugführer deutlichen Alkohol in der Atemluft fest.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille.

Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer des Renault im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Alle Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich dabei auf gut 62.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell