POL-WOB: Diebstahl aus einem PKW während eines Kinobesuches

Wolfsburg (ots) - 38446 Wolfsburg, Salbeiweg 06.08.2022, 02:19 Uhr Am Samstag, um 02:19 Uhr kam es in dem Salbeiweg in Wolfsburg zu einem Brand innerhalb einer Doppelhaushälfte. Die Polizeibeamten trafen gemeinsam mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr Wolfsburg am Brandort ein. Im Bereich des Arbeitszimmers kam es aufgrund eines technischen Defekts eines Computers zu einer Brandentwicklung. Nach erfolglosen Versuchen ...

