Polizei Hagen

POL-HA: Busfahrer mit Laserpointer geblendet

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem Jugendliche Busfahrer mit einem Laserpointer blendeten, ermittelt die Polizei Hagen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In der Badstraße wählten am Mittwoch (09.11.2022) gleich mehrere Fahrer den Notruf. Nach Eintreffen der Polizei machte ein Mitarbeiter der Straßenbahn AG die Beamten um 18.40 Uhr auf einen 16-Jährigen aufmerksam. Dieser saß zuvor mit einer Gruppe Jugendlicher an einer Bushaltestelle. Der Fahrer gab an, dass er von dem Minderjährigen mit einem grünen Laser geblendet wurde. Der Strahl habe auch seine Augen getroffen. Ein weiterer Mittäter mit einer braunen Jacke und einer schwarzen Wollmütze habe sich bereits in unbekannte Richtung entfernt.

Während der Busfahrer den Einsatzkräften die Vorkommnisse schilderte, wurde der 16-Jährige auf die Situation aufmerksam. Der Hagener entfernte sich schnell in Gehrichtung Volmegalerie. Die Beamten konnten den Jugendlichen einholen und anschließend kontrollieren. Er bestritt, etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben und gab an, auch keinen Laserpointer bei sich zu haben. Eine Polizistin fand diesen jedoch wenige Meter von dem Jugendlichen entfernt auf dem Boden liegend. Nach Feststellung seiner Personalien übergaben die Polizisten den 16-Jährigen an eine Erziehungsberechtigte. Er erhielt eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

