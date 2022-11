Polizei Hagen

POL-HA: Mann ohne Führerschein fährt unter Drogeneinfluss durch Altenhagen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch, 09.11.2022, hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 20 Uhr einen Peugeort in der Fehrbelliner Straße an. Der 22-jährige Fahrer fing während der Kontrolle grundlos an zu lachen und wirkte schläfrig. Auf Nachfrage bestätigte er den Polizisten den Konsum von Cannabis und Kokain vor einigen Tagen. Ein Drogentest zeigte wenig später ein entsprechendes Ergebnis an. Der Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, ließen dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

