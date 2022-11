Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen-Emst (ots)

Am Dienstag (08.11.2022) gegen 7.15 Uhr stieß eine Autofahrerin auf der Karl-Ernst-Osthaus Straße mit einem Kleinkraftrad zusammen. Gegen 07.15 Uhr wollte die 58-Jährige mit ihrem VW nach links in die Emster Straße abbiegen. Zunächst habe die Frau zwei entgegenkommende Fahrzeuge passieren lassen. Nachdem sie anfuhr, erfasste sie einen 53-jährigen mit seinem Roller, der ihr entgegenkam. Der Mann stürzte über die Motorhaube des Autos zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug verlor Kraftstoff und wurde abgeschleppt. Die Polizei sperrte die Kreuzung für kurze Zeit in beide Fahrtrichtungen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.700 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell