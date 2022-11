Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Kirche - Mann festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 09.11.2022, sah ein Anwohner gegen 01:00 Uhr in der Straße Am Widey über seine Überwachungskamera, wie ein Unbekannter versuchte, sein Fahrrad wegzuschieben. Dieses war jedoch angekettet. Kurz darauf verschwand er in Richtung der Kirche, welche aktuell renoviert wird. Die eingesetzten Polizisten griffen dort einen 35-Jährigen mit blutverschmierten Händen auf. Weniger später fanden die Beamten heraus, dass ein Kirchenfester mit einem Ziegelstein eingeworfen wurde. Wenige Meter weiter haftete frisches Blut an einer Tür und an Baumaterial. Die Polizisten nahmen den Mann mit auf die Wache, wo seine Identität festgestellt werden konnte. Gegen den 35-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Nach einer Versorgung der Wunden im Krankenhaus wurde der Mann festgenommen und eine Anzeige vorgelegt. (hir)

