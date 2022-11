Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin nach mehrere Polizeieinsätzen in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Grünstraße löste eine 64-Jährige in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (10.11.2022) mehrere Polizeieinsätze aus. Sie randalierte nach einer Behandlung im Allgemeinen Krankenhaus Hagen in der Zufahrt für Rettungsfahrzeuge. Zunächst erteilten Polizisten der hochgradig aggressiven und aufbrausenden Frau einen Platzverweis. Sie entfernte sich daraufhin. Wenig später randalierte sie an einer Bushaltestelle und ließ ihren Koffer zurück. Gegen 02.10 Uhr schrie sie dann lautstark in einem Mehrfamilienhaus im Hausflur umher. Die Beamten entschieden sich, die 64-Jährige in Gewahrsam zu nehmen, da jederzeit mit Straftaten wie Hausfriedenbruch oder Ordnungswidrigkeiten (Ruhestörungen) zu rechnen war. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte die Randaliererin ab. Sie wird nach erfolgtem Aggressionsabbau und emotionaler Beruhigung aus dem Gewahrsam entlassen. (arn)

