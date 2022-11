Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Herzogtum Lauenburg-Stormarn-Lübeck

Erfolgreicher Einsatz für die Lübecker Kriminalpolizei

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medienonformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck: /

Am vergangenen Wochenende vollstreckten Beamte einer speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe des Kommissariats 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck in den Landkreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn sowie in der Hansestadt mehrere Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Lübeck. Hintergrund waren Straftaten in Bezug auf das Erwerben, Besitzen oder Verbreiten von Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Insgesamt klingelte es 24 Mal an den Haus- und Wohnungstüren der Tatverdächtigen. Die Durchsuchungsteams setzten sich aus Beamtinnen und Beamten aus der Bezirkskriminalinspektion Lübeck, sowie Ermittlungsbeamtinnen und -beamten der Kriminalpolizeistellen Ahrensburg, Geesthacht und Oldenburg i.H. zusammen. Außerdem waren zwei Datenträgerspürhunde im Einsatz.

Es konnten zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden, die nun ausgewertet werden. Die Tatverdächtigen müssen sich in Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verbreitens, Besitzens oder Erwerbens von Darstellungen sexuellen Missbrauchs verantworten. Es handelt sich bei den Personen jeweils um allein agierende Tatverdächtige. Eine Verbindung zwischen einzelnen Personen oder Durchsuchungsobjekten konnte bislang nicht festgestellt werden. Es gibt keinen Hinweis auf etwaige Zusammenhänge.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell