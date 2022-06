POL-EL: Haren - Audi beschädigt

Nordhorn (ots) - Am 14. Juni gegen 7.45 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Gildehauser Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr den Gildehauser Weg in Richtung Ortsmitte. In Höhe einer Apotheke querte ein junger Mann mit seinem roten Mountainbike die Straße und fuhr der 31-Jährigen ins Rad. Daraufhin kam die Pedelec-Fahrerin zu Fall und verletzte sich. Ohne sich um den entstandenen Schaden ...

mehr