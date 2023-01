POL-BS: Gefährliche Körperverletzung vor einer Diskothek

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Münchenstraße, 29.12.2022, 17.49 Uhr Auf der Münchenstraße kam es zu einem Verkehrsunfall. Am 29.12.2022 fuhr ein 47-jähriger Braunschweiger mit seinem Nissan auf der A 391 in Richtung Süden. An der Anschlussstelle Weststadt verließ er die Autobahn und bog in Richtung Innenstadt ab. Zeitgleich fuhr eine 21-jährige Braunschweigerin mit einem Opel auf der Münchenstraße ...

