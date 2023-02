Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Mehrere Türen eines Kindergartens beschädigt

Täter gelangen nicht ins Gebäude

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Freitag (24. Februar 2023), 19:00 Uhr und Montag (27. Februar 2023), 06:45 Uhr kam es in Uedem an der Viehstraße zu einem schweren Diebstahl in einem Kindergarten. Unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln von mehreren Türen, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kindergartens zu verschaffen. Als den Tätern dies nicht gelang, ließen sie von dem Objekt ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt das KK Goch unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell