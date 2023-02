Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW rammt geparktes Fahrzeug

Trier- Ehrang (ots)

Ein 33-jähriger Fahrer eines Transportes befuhr am 16.02.23, gegen 18.45 Uhr, die Quinter Straße in Trier- Ehrang aus Richtung Quint kommend. Dabei stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Die Ermittlungen ergaben, dass er unter Alkoholeinfluss gestanden haben dürfte. Ihn erwartet ein Strafverfahren und der Entzug der Fahrerlaubnis. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden dürfte bei ca. 15000,-EUR liegen. Die Quinter Straße war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

