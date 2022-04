Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in Tiefgarage

Northeim (ots)

37154 Northeim, Grafenhof; Freitag, 22.04.2022, 15:45 Uhr - 17:15 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Freitagnachmittag, 22.04.2022, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:15 Uhr, ist es in der Tiefgarage des City Center Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim En- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer 28-jähr. Frau aus Bilshausen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der 28-jähr. Geschädigten entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden i. H. v. ca. 1000,--- Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

