POL-NOM: Pkw-Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Einbeck (ots) - Am Freitag, dem 22. April 2022, 21:46 Uhr, betankte eine männliche Person als Beifahrer eines polnischen Pkw, an einer Tankstelle in der Hannoverschen Straße, einen Opel Zafira und entfernte sich dann anschließend, ohne den Betrag in Höhe von 28 Euro ordnungsgemäß zu bezahlen. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

