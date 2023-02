Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Arbeitsunfall in Föhren

Föhren (ots)

Am Donnerstag, 16.02.2023 gegen 10:55 Uhr ereignete sich bei einer Firma zur Verarbeitung von Dämmpaneelen im Industriegebiet in Föhren ein Arbeitsunfall, bei dem ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 49-jährige Mitarbeiter mit den Füßen auf eine Umlenkrolle und rutschte zwischen diese und ein Förderband. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Ein Fremdverschulden ist auszuschließen. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, die Feuerwehren Schweich und Föhren, ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber mit Notarzt.

