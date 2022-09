Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.09.2022 -Einbruchsdiebstähle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In Eschwege kam es am vergangenen Wochenende und in der Nacht von Montag auf Dienstag zu verschiedenen Vorfällen von Einbruchsdiebstahl. Die Polizei in Eschwege hat jeweils die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und bittet um Hinweise in den einzelnen Fällen.

Unbekannte brechen in 1-Euro-Shop ein

Ein böses Erwachen erwartete die Betreiber des 1-Euro-Shops in Eschwege am Stad, als diese am gestrigen Montagmorgen die Geschäftsräume betraten. Unbekannte waren im Verlauf des Wochenendes dort eingebrochen und hatten die Geschäftsräume nach Stehlgut durchsucht. Neben diversen Getränken und Süßigkeiten entwendeten die Einbrecher auch einen kleinen mobilen Tresor und versuchten außerdem einen weiteren Wandtresor ab zu hebeln, was den Tätern jedoch nicht gelang. Aufgrund der Spurenlage gehen die ermittelnden Beamten von mehreren Tätern aus. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag 16.15 Uhr und Montagmorgen 08.30 Uhr. Der Wert des Stehlgutes wird auf 200 Euro beziffert, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Versuchter Einbruch im Woolworth Markt

Ebenfalls das Ziel von Einbrechern war das Kaufhaus Woolworth am Stad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hier in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht einzubrechen. Der oder die Täter gelangten zwar über eine rückseitige Tür in ein an die Verkaufsräume angrenzendes Treppenhaus, drangen dann allerdings nicht weiter in die Verkaufsräume vor. Vermutlich führte das Auslösen eines Alarms dann dazu, dass die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abließen. Die Tat ereignete sich gegen 01.30 Uhr.

Container bei Autohaus aufgebrochen und Reifen geklaut

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich unbekannte Täter außerdem Zutritt auf das Gelände eines Autohauses in der Thüringer Straße. In der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 07.30 Uhr brachen die Einbrecher auf dem Gelände gewaltsam einen Container auf und entwendeten daraus u.a. -3- Komplettsätze Winterreifen, -2- Komplettsätze Sommerreifen, mehrere Kanister mit Bremsenreiniger und einen Stihl-Rasentrimmer. Der Stehlschaden liegt bei knapp 3000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat in den Fällen jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

