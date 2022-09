POL-ESW: Pressebericht 26.09.2022

Polizei Eschwege

Beim Öffnen der Autotür Schaden verursacht

Eine 36-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Sonntagabend einen Schaden von insgesamt 400 Euro verursacht, als sie gegen 19.05 Uhr ihr Auto im Ulmenweg in Eschwege geparkt hatte. Beim Öffnen der Fahrertür schlug sie diese aus Unachtsamkeit gegen die Beifahrertür des daneben geparkten Autos. Der Schaden an der Tür der Verursacherin beziffert sich auf 100, der des anderen Fahrzeugs auf 300 Euro.

Diebstahl aus Gartenhaus; Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagabend 20.30 Uhr und Sonntagmorgen 08.30 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe widerrechtlich Zutritt zu einer unverschlossenen Gartenhütte auf einem Privatgrundstück in der Landstraße in Reichensachsen. Die Täter ließen bei ihrem dortigen Beutezug eine elektronische Bosch-Handsäge, einen Akkubohrschrauber von Bosch und zwei Baseball-Caps mitgehen. Der Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 250 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

1000 Euro Schaden entstand am Auto einer 22-Jährigen aus Eschwege, die am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr auf der A 44 in Richtung Eschwege unterwegs war und dabei vmtl. mit einem Waschbären kollidierte, der im Anschluss aber davonlief.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der K 28 zwischen Stadthosbach und Sontra hat ein 28-jähriger Autofahrer aus Sontra am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Der Wagen des jungen Mannes wurde mit einem Schaden von 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung, Beleidigung

Bei den Beamten der Polizei in Witzenhausen wurde am Freitagabend eine Strafanzeige erstattet, wonach Unbekannte am vergangenen Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr an einer Hauseingangstür in der Straße "Kespermarkt" das Wort "Sau" mittels eines schwarzen Permanentmarker aufgebracht haben sollen. Der Schaden liegt bei 30 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

