POL-ESW: Pressebericht vom 23.09.22

Von Sonne geblendet

Auf dem Parkplatzgelände des "Subway" in der Niederhoner Straße in Eschwege wurde gestern Nachmittag, um 17:47 Uhr, eine 23-Jährige aus Eschwege nach ihren Angaben von der Sonne geblendet. Dadurch fuhr sie mit ihrem Pkw gegen einen Schutzbügel einer Laterne. Sachschaden: ca. 1300 EUR.

Wildunfälle

Um 23:31 Uhr überquerte gestern Abend eine Rotte Wildschweine die B 250 in der Gemarkung von Altenburschla. Ein 64-Jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried, der in Richtung Treffurt unterwegs war, konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht verhindern. Das Wildschwein wurde durch den Aufprall getötet; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 20:34 Uhr, ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau, der die K 90 in der Gemarkung von Hasselbach befuhr. Das Reh wurde tödlich verletzt; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Brennende Akkus

Im Linsenbaumweg in Eltmannshausen wurde gestern Nachmittag ein Kellerbrand gemeldet. Gegen 17:34 Uhr wurde daher die Feuerwehr alarmiert. Es stellte sich heraus, dass im Keller vier Lithium- Ionen-Akkus in einer Ladestation aufgeladen wurden und während der Ladephase in Brand gerieten. Gebäudeschaden entstand nicht. Aufgrund der Rauchentwicklung betrat die Feuerwehr den Keller mit Atemschutz und lüftete im Anschluss das Gebäude.

Diebstahl eines Notebooks

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl eines Notebooks "Lenovo ThinkPad W 540/20" aus den Bildungsräumen der Jobakademie in der Bremer Straße in Eschwege. Hierzu tauschte der oder die Täter*in den Laptop aus, indem ein altes Modell des gleichen Herstellers (unbrauchbar und ohne Wert) in die Computertasche gelegt und das neuwertige Modell gestohlen wurde. Die Tat ereignete sich zwischen dem 05.09.22 und dem 22.09.22. Schaden: 600 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baumaterial

Zwischen dem 20.09.22, 15:30 Uhr und dem 22.09.22, 07:30 Uhr haben Unbekannte von dem Baustellengelände des Kindergartens in der Vimoutiersstraße in Sontra fünf OSB-Platten, drei Rollen Schweißbahnen und drei Kanthölzer im Gesamtwert von ca. 500 EUR entwendet. Das Im Rohbau stehende Objekt ist mit einem Metallzaun umgeben. Die Materialen wurden von den Tätern aus dem Obergeschoss des Gebäudes vermutlich über den rückwärtigen Bereich abtransportiert. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Geldbörse gestohlen

Im Edeka-Markt im Bornemannweg in Witzenhausen wurde gestern Mittag einer 72-Jährigen aus Witzenhausen die Geldbörse entwendet. Die 72-Jährige hielt sich zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr im Einkaufsmarkt auf und hatte ihre Einkaufstasche an den Einkaufswagen gehängt. Aus dieser wurde das dunkelbraune Portmonee dann gestohlen. Neben Bargeld befanden sich diverse Dokumente sowie Bankkarten in der Geldbörse. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

