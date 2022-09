Polizei Eschwege

POL-ESW: angeblicher Dachstuhlbrand in Fürstenhagen

Eschwege (ots)

Um 18:46 Uhr wurde am gestrigen Abend der Feuerwehr ein Dachstuhlbrand in der Schlierbacher Straße in Fürstenhagen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Fürstenhagen und Hessisch Lichtenau konnten jedoch keine Flammen oder Rauch am Haus festgestellt werden. Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau in der Nachbarschaft und bei Angehörigen ergaben, dass es im Rahmen privater Unstimmigkeiten bei dem 36-Jährigen Hausbesitzer zu einer möglichen "Kurzschlusshandlung" kam. Dies veranlasste ihn - so die ersten Ermittlungsergebnisse - durch das Dachfenster Benzin auszukippen und dieses dann zu entzünden. Dieser kurze Moment der Flammenentwicklung wurde durch Zeugen gesehen und der Feuerwehr gemeldet. Der 36-Jährige war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits nicht mehr im Haus. Eine Fahndung nach ihm am gestrigen Abend verlief negativ. Durch das Feuer entstand kein Gebäudeschaden; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

