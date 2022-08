POL-LB: Leonberg: E-Bike in Badstraße entwendet

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 22:15 Uhr am Busbahnhof in Ludwigsburg zu einer Schlägerei, an der ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 10 und 20 Personen beteiligt waren. Ein 24-jähriger Mann wollte schlichtend eingreifen und wurde dabei durch einen noch unbekannten Täter mit einem Messer am Unterarm verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Beteiligten der Schlägerei unerkannt. Bei ...

