Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.09.2022 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Schwarzer Pkw Volvo flüchtet in Reichensachsen nach Auffahrunfall in der Landstraße; die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen

Am heutigen Freitagmorgen kam es in der Ortslage von Wehretal-Reichensachsen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße /Ecke Langenhainer Straße. Wie die Beamten der Polizeistation in Eschwege berichten, brachte eine 18-jährige Autofahrerin aus Waldkappel den Vorfall, der sich etwa gegen 09.15 Uhr ereignet haben soll, im Anschluss zur Anzeige.

Die 18-Jährige war zur fraglichen Zeit mit ihrem Auto auf der Landstraße in Fahrtrichtung Eschwege unterwegs, musste dann aber an der Fußgängerampel in Höhe des Edeka-Lebensmittelmarktes wegen einer Rotphase verkehrsbedingt halten. Vor ihr befanden sich noch zwei weitere, haltende Fahrzeuge, so dass die 18-Jährige sich mit ihrem Pkw-Heck in Höhe der Einmündung Langenhainer Straße befand. Noch während der Wartephase sei dann plötzlich ein anderes Fahrzeug aus der Langenhainer Straße kommend auf ihren Pkw aufgefahren, habe anschließend zurückgesetzt und sei dann von der Langenhainer Straße über die Landstraße in die Sandstraße davongefahren.

Bei dem Unfall entstand an dem Fahrzeug an der rechten hinteren Fahrzeugseite ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Volvo-Kombi gehandelt haben, der durch den Unfall an der Fahrzeugfront beschädigt sein müsste.

Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Kraftstoff; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstagabend 19.00 Uhr und Freitagmorgen 07.30 Uhr haben Unbekannte aus einem abgestellten King Scorpion Harvester ca. 200 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Die Täter brachen dazu den Tankdeckel mittels unbekanntem Werkzeug auf. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in Großalmerode in der Straße "Am Schmelzhof" nahe des "Bilstein-Premiumweges" abgestellt. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell