POL-DN: Einbruch in Kita

Düren (ots)

In der Zeit von Freitag (26.08.2022), 18:00 Uhr, bis Montag (29.08.2022) 07:25 Uhr, brachen Unbekannte in eine Kita in der Laute-Dei-Straße ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Montagmorgen stellte eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte fest, dass ein Fenster gewaltsam geöffnet worden war. Über dieses Fenster gelangten die bislang unbekannten Täter vermutlich in die Räumlichkeiten der Kita. Dort öffneten sie Schränke und entwendeten unter anderem Geldkassetten. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

