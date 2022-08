POL-DN: Polizei sucht Radfahrer nach Unfall

Düren (ots) - Bei einem Einbruch in eine Werkstatt im Dürener Stadtteil Echtz wurde neben Bargeld auch ein Schlüssel sowie das dazugehörige Kundenfahrzeug entwendet, welches am Montagmittag (29.08.2022) wieder aufgefunden wurde. In der Zeit von Freitag (26.08.2022), 18:15 Uhr bis Sonntag (28.08.2022), 06:30 Uhr drangen Unbekannte in die Büroräume des KFZ-Betriebes ein. Hier entwendeten der oder die Täter neben Bargeld auch einen Fahrzeugschlüssel eines ...

