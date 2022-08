Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Alkoholisierter Pedelec-Fahrer prallt gegen geparkten Kleintransporter und flüchtet

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein mit über zwei Promille alkoholisierter Pedelec-Fahrer ist am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 01 Uhr, auf der Mühlgasse während der Fahrt in Richtung Abzweigung Hirschweg gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Transit gefahren und hat diesen beschädigt. Ohne sich weiter um den am Ford angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete der 32-jährige Pedelec-Fahrer, konnte dann aber kurz danach von einer eingesetzten Polizeistreife im Hirschweg zusammen mit seinem Fahrrad angetroffen werden. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung bei dem Mann ergab über 2,3 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe in der Tuttlinger Klinik muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung, den verursachten Unfall und die anschließende Unfallflucht verantworten.

