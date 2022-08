Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, L 194, Lkr. Konstanz) Ein Verletzter und hoher Blechschaden bei Unfall auf der L 194 (03.08.2022)

Eigeltingen, L194, L223, Lkr. Konstanz (ots)

Eine verletze Person und hoher Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 194, an der Einmündung zur Landesstraße 223 passiert ist. Ein 27-Jähriger fuhr mit einem Ford-Transit, vom Bruderhof kommend, auf die L 194 ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 80-jährigen Jeep-Fahrer. Durch den Aufprall schoben sich beide Fahrzeuge zunächst auf die Verkehrsinsel im Einmündungsbereich zur L 223 und anschließend in einen dort verkehrsbedingt wartenden Lastwagen eines 56-Jährigen. Der Fahrer des Jeeps erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Fahrer des Opel aus auch der des Lastwagens blieben unverletzt. Am Jeep entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Den ebenfalls wirtschaftlichen Totalschaden am Ford Transit schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden stark demolierten Wagen. Der Lastwagen blieb fahrbereit, es entstand jedoch Blechschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Feuerwehr Eigeltingen unterstützte bei der Unfallaufnahme mit drei Fahrzeugen und 16 Helfern. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe reinigte die Straßenmeisterei im Anschluss die Fahrbahn, zudem tauschten sie das überfahrene Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel aus. Sowohl auf der L 223 als auch auf der L 194 waren umfassende verkehrsregelnde Maßnahmen erforderlich. Die L 223 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell