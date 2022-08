Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (03.08.2022)

GAienhofen (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend, bei einem Unfall auf der Landesstraße 192 zwischen Gundholzen und Iznang, verletzt worden. Ein 30-jähriger Motorradfahrer war von Gundholzen in Richtung Iznang unterwegs. Im 70km/h-Bereich überholte der Zweiradfahrer ein vor ihm fahrendes Auto. Gleichzeitig setzte ein hinter dem Motorrad fahrender 19-Jähriger mit einem BMW zum Überholen an. Auf Höhe des überholten Wagens streiften sich der BMW und das Zweirad, so dass der Biker zu Fall kam und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Höhe des an den beiden Fahrzeugen entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Da am Motorrad Betriebsstoffe ausliefen, reinigte die Straßenmeisterei nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell