Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer verletzt (03.08.2022)

Singen (ots)

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person ist es am Mittwochabend auf der Kreisstraße 6122 zwischen Hausen an der Aach und Singen gekommen. Ein 25-Jähriger BMW-Mini-Fahrer war auf der K 6122 von Hausen a.d.A. in Richtung Singen unterwegs. Dabei kam der junge Mann mit seinem Wagen zunächst nach rechts ins Bankett, lenkte gegen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Aufgrund eines entgegenkommenden Autos lenkte der 25-Jährige in der Folge stark nach rechts gegen, verlor die Kontrolle über seinen BMW, geriet ins Schleudern und überschlug sich daraufhin mehrfach, bevor das Auto im Bankett zum Liegen kam. Der junge Mann erlitt dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Um den demolierten Mini, an dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Feuerwehr Singen unterstützte bei der Unfallaufnahme mit fünf Fahrzeugen und 18 Mann. Die K 6122 war währenddessen vollgesperrt.

