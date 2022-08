Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Werkstatt

Düren (ots)

Bei einem Einbruch in eine Werkstatt im Dürener Stadtteil Echtz wurde neben Bargeld auch ein Schlüssel sowie das dazugehörige Kundenfahrzeug entwendet, welches am Montagmittag (29.08.2022) wieder aufgefunden wurde.

In der Zeit von Freitag (26.08.2022), 18:15 Uhr bis Sonntag (28.08.2022), 06:30 Uhr drangen Unbekannte in die Büroräume des KFZ-Betriebes ein. Hier entwendeten der oder die Täter neben Bargeld auch einen Fahrzeugschlüssel eines Kundenfahrzeugs, welches zur Reparatur auf dem Hof stand. Das Fahrzeug konnte Montagmittag in Langerwehe-Schlich wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter 02421 949-6425 zu melden.

