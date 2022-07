Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Durch offenes Fenster eingestiegen

Freiburg (ots)

Durch ein offenes Fenster ist über das vergangene Wochenende, 08.-10.07.2022, ein Unbekannter in den Anbau eines Wohnhauses in der Straße Am Bildstöckle in Bonndorf eingestiegen. Im Anbau wurden sämtliche Behältnisse durchwühlt, allerdings nichts gestohlen. Wer Verdächtiges beobachtet hat, soll dies beim Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) melden.

