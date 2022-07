POL-FR: Bad Säckingen: Streit unter Autofahrern eskaliert - Passanten greifen ein

Freiburg (ots) - Am Montag, 11.07.2022, gegen 23.35 Uhr, haben Unbekannte ein doppelt verglastes Fenster am Gerätehaus der Feuerwehr in der Scheffelstraße mit einem Stein eingeworfen. Das Fenster befindet sich in einer Höhe von etwa 2 Metern. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

