Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl in der Dürener Innenstadt

Düren (ots)

Ein Ladendetektiv eines Dürener Bekleidungsgeschäft beobachtete am Samstagvormittag 3 Jugendliche Ladendiebe, die unter anderem mehrere Kleidungsstücke in einen Rucksack gesteckt hatten und das Geschäft verlassen wollten. Als er die 2 jungen Frauen und einen jungen Mann ansprach und festhalten wollte wurde er von ihnen in die Hand gebissen und geschlagen. Dadurch konnte sie aus dem Geschäft flüchten, den Rucksack ließen sie jedoch zurück. Die gerufenen Beamten der Polizeiwache Düren konnten eine 15-jährige Tatverdächtige im Nahbereich antreffen. Diese wurde für eine erkennungsdienstliche Behandlung der Polizeiwache Düren zugeführt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Ihre beiden Begleiter konnten zwischenzeitlich auch namentlich ermittelt werden. Sie alle erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell