POL-DN: Unfall beim Abbiegen - Drei Verletzte

Jülich (ots)

Bei einem Unfall auf der L12 bei Titz wurden am Mittwochmorgen drei Personen verletzt.

Gegen 10:45 Uhr war eine 78 Jahre alte Frau aus Titz mit ihrem Pkw auf der L12, aus Richtung Mersch kommend in Fahrtrichtung Ameln, unterwegs. In Höhe eines Verbrauchermarktes beabsichtigte die 78-Jährige nach links abzubiegen. Hierfür ordnete sie sich, Zeugenaussagen zu Folge, auf dem dortigen Linksabbiegerfahrstreifen ein. Die Frau aus Titz begann mit ihrem Abbiegevorgang und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Hierbei übersah sie nach eigenen Angaben einen vorfahrtsberechtigten Lkw. Am Steuer des entgegenkommenden Fahrzeugs saß ein 50 Jahre alter Mann aus Stolberg. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug der 78-Jährigen. Der Pkw drehte sich in Folge des Zusammenstoßes und kollidierte anschließend mit dem Pkw einer 30-jährigen Frau aus Titz. Während der 50-Jährige Lkw Fahrer und die 30-Jährige aus Titz bei dem Unfall leicht verletzt wurden, erlitt die 78-jährige Unfallverursacherin schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht.

