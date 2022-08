POL-DN: Illegales Pkw-Rennen auf der B 56

Düren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Düren am Donnerstagnachmittag (25.08.2022) an der Kreuzung Veldener Straße / Stolzestraße wurden vier Menschen schwer und einer leicht verletzt. Gegen 15:25 befuhr eine 24-Jährige aus Aachen mit ihrem Pkw die Veldener Straße in Richtung Fritz-Erler-Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 68-Jähriger aus Düren die Stolzestraße und bog nach links auf die Veldener Straße in ...

mehr