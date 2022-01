Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mit Spielzeugpistolen Polizeieinsatz verursacht

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 15.01.2022 / zwei Einsätze um 11:20 und 16:05 Uhr

Drei Jugendliche (14, 14, 15) haben ungeahnt einen Bundespolizeieinsatz im Bremer Hauptbahnhof ausgelöst. Am Sonnabendnachmittag um 16:05 Uhr war einer von ihnen einem Zivilfahnder aufgefallen, weil sich eine Pistole in seiner Jackenaußentasche abzeichnete. Dann holte er sie heraus, weswegen die Pistole in der Öffentlichkeit sichtbar war und Passanten verunsicherte. Es war zunächst nicht erkennbar, dass es sich um eine Softair-Pistole handelte. So folgte eine konsequente Ansprache zum Ablegen der Waffe.

Das Trio war sichtlich beeindruckt. Dabei kam heraus, dass jeder "gangstermäßig" eine Spielzeugpistole mit sich führte. Den Jungen aus dem Kreis Verden war nicht klar, dass das Führen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit verboten ist. Sie entschuldigten sich. Die Waffen wurden sichergestellt und ihre Eltern informiert.

Wie ernst jeder Hinweis im Zusammenhang mit Waffen genommen wird, zeigt ein weiterer Einsatz im Bremer Hauptbahnhof vom Sonnabendvormittag gegen 11:20 Uhr: Ein 28-jähriger Mann hatte gemeldete, gerade von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Mehrere Streifen der Bundespolizei und der Polizei Bremen waren schnell vor Ort. Auch das Vorfahren von zahlreichen Einsatzfahrzeugen sorgte für Aufsehen. Jedoch ergaben die Ermittlungen, dass der 28-Jährige einen verwirrten Eindruckt machte. Aus Videoaufzeichnungen war ersichtlich, dass die angebliche Bedrohung im Hauptbahnhof nicht stattgefunden haben kann.

