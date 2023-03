Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeuge filmt Automarder

21-Jähriger vorläufig festgenommen

Emmerich (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (1. März 2023) wählte ein Mann aus Emmerich den Notruf der Polizei und gab an, er habe soeben einen Mann gesehen, der auf der Bahnhofstraße mehrere Autos aufbräche. Die Taten hatte der aufmerksame Zeuge mit dem Smartphone gefilmt. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr daraufhin zum Parkplatz auf der Bahnhofstraße und entdeckte dort insgesamt vier Fahrzeuge, an denen Scheiben eingeschlagen und teils Türen aufgehebelt worden waren. In einem der Autos fanden sie zudem einen 21-jährigen Mann, der sich angeblich zum Schlafen auf die Rückbank des Opels gelegt hatte. Das Video des Zeugens zeigte aber, dass der Mann vermutlich nicht nur auf der Suche nach einem Schlafplatz war: Der aus Algerien stammende Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen, ihn erwartet ein Strafverfahren.

Zeugen, die im Stadtgebiet eventuell weitere ähnliche Sachverhalte beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell