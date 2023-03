POL-KLE: Geldern - Verkehrskontrolle: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kleve-Materborn (ots) - Am Dienstag (28. Februar 2023), zwischen 02:45 Uhr und 03:54 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Garten eines Einfamilienhauses, an der Worcesterstraße in Kleve. Der oder die Täter beschädigten ein Gartentor sowie einen Sichtschutz und entwendeten zwei Sonnenscheiben. Nach ...

