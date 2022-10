Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Stromkabel gestohlen

Werdohl (ots)

Vom Gelände eines Wehrs und einer leerstehenden Fabrik in der Straße Wilhemsthal wurde, vermutlich am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr ein massives Kupferkabel entwendet. Eine Störung lief bei der betreibenden Firma auf. Als Mitarbeiter Nachschau hielten stellten sie das durchtrennte Kabel fest. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden kann noch nicht genauer beziffert werden. Zeugen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 02392/9399-0 mit der Polizeiwache in Werdohl in Verbindung zu setzen. (schl)

