Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter wird bei Einbruchsversuch gefilmt

Meinerzhagen (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 02:07 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter eine Tür einer Garage in der Talstraße aufzuhebeln. Der Mann gelangte allerdings nicht ins Innere. Er wurde bei der Tat gefilmt. Der Mann ist ca. 1.83m groß und trug zur Tatzeit eine graue Jacke, eine graue Hose sowie eine graue Mütze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 02354/9199-0 mit der Polizeiwache in Meinerzhagen in Verbindung zu setzen. (schl)

