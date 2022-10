Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch durch Badezimmerfenster/Einbruch in Metzgerei/Fahrraddiebstahl

Lüdenscheid (ots)

An der Schlittenbacher Straße brachen Unbekannte zwischen Sonntagabend, 19:35 Uhr und Montagmorgen, 06:00 Uhr über ein auf Kipp stehendes Badezimmerfenster in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus der Wohnung allerdings nichts entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. (schl)

Zwischen Montagabend, 22:30 Uhr und dem frühen Dienstagmorgen, 03:35 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster, Zutritt zu einer Metzgerei in der Kalver Straße. Einbruchspuren waren nicht ersichtlich. Aus dem Inneren wurden zwei Kassenschubladen samt Inhalt entwendet. Hinweise auf mögliche Täter können unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache in Lüdenscheid gegeben werden. (schl)

Ein Pedelec, welches mit einem Stahlseil und einem Schloss am Montag, zwischen 07:50 Uhr und 11:30 Uhr, an einem Baum in der Werdohler Straße befestigt war, wurde durch Unbekannte entwendet. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Fa. Fischer. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell