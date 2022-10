Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weiterer Katalysator-Diebstahl in Hardt-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Samstag, 1. Oktober, an einem grauen Toyota (Prius) an der Straße Thelenkamp den Katalysator gestohlen.

Am Dienstagmittag, 4. Oktober, meldete der Besitzer den Diebstahl bei der Polizei. Er gab an, den Toyota am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr an der Straße geparkt zu haben. Als er kurz darauf gegen 17:30 Uhr wieder losfahren wollte, habe das Auto ungewöhnlich laut geklungen. Er habe deshalb angehalten und festgestellt, dass sich auf dem Boden unter dem Fahrzeug unter anderem Schrauben, Federn und eine Abdeckung befinden. Die Prüfung durch eine Werkstatt habe später ergeben, dass der Katalysator an dem Wagen entwendet wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell