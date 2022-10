Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bauwagen

Mönchengladbach (ots)

Am Beekerkamp brachen am Dienstag, 4. Oktober, bislang Unbekannte in einen Bauwagen ein.

Wie ein Passant gegen 13.47 Uhr feststellte, hatten Unbekannte die Fensterläden des Bauwagens aufgehebelt. Ebenso waren die Fensterscheiben zerstört. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die Täter nichts.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell