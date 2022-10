POL-MG: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitag, 30. September, und Montag, 3. Oktober, an einem schwarzen Honda (Jazz) am Karrenweg den Katalysator gestohlen. Am Montagmorgen meldete die Besitzerin den Diebstahl bei der Polizei. Sie gab an, den Honda am Freitag gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz kurz vor der Hardter Landstraße abgestellt zu haben. Am Montag habe sie dann gegen 9.30 Uhr laute Geräusche ...

