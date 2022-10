POL-MG: Katalysator-Diebstahl in Hardt-Mitte

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 3. Oktober, sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Straße An der Eickesmühle eingebrochen und haben einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter zwischen 23.30 Uhr und 10.40 Uhr über einen Dachanbau an der Rückseite der Gaststätte an das Gebäude. Dort öffneten sie gewaltsam eine ...

mehr